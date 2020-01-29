رياضة | مفاجأة.. أياكس يوجه ضربة موجعة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أياكس يوجه ضربة موجعة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء عن وجود مفاوضات بين إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونظيرتها في فريق نادي أياكس أمستردام الهولندي من أجل إبرام صفقة بين الفريقين .

ويسعى الفريق الكتالوني للحصول على لاعب مهاجم يكون بديل للأوروجوياني لويس سواريز الذي أصيب في الركبة وأجرى عملية جراحية ستبعده عن الملاعب أربعة أشهر ما يعني إنتهاء موسمه مع البلوجرانا ووقع الإختيار على اللاعب دوسان تاديش مهاجم فريق نادي أياكس الهولندي .

Advertisements

ويبحث برشلونة عن لاعب يجيد التهديف بالقدم والرأس ليساعد الفريق في المنافسة على البطولات المحلية والقارية بعد فشل صفقة لاعب فالنسيا رودريجو مورينو بسبب المقابل المادي ها هو نادي أياكس أمستردام يرفض طلب البلوجرانا بالحصول على خدمات الصربي دوسان تاديتش .

وأفاد راديو كتالونيا وإذاعة كادينا سير أن صفقة رودريجو مورينو قد فشلت بصورة نهائية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء وتغيرت الامور اليوم وبات بحث برشلونة عن مهاجم آخر قبل يومين فقط من إغلاق باب الإنتقالات الشتوية .