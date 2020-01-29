رياضة | قائمة سان جيرمان للقاء باو تخلو من أسماء رنانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة سان جيرمان للقاء باو تخلو من أسماء رنانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان قائمة الفريق التي ستخوض اليوم الاربعاء مباراة باو لحساب مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس فرنسا .

ويعتبر نيمار واحد من اللاعبين الذين خرجوا من المباراة بالإضافة إلى الأوروجوياني إدينسون كافاني الذي تم تجميده بسبب مفاوضات أتلتيكو مدريد .

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كما خلت القائمة أيضًا من بعض الأسماء الأساسية مثل خوان بيرنات وعبدو ديالو وتوماس مونييه والحارس كيلور نافاس والقائد تياجو سيلفا بجانب المدافع ماركينيوس .

وجاءت القائمة على النحو التالي :-

عادل عوشيش، ميتشل بيكر، مارسين بولكا، تشوبو موتينج، كولين داجبا، آنخيل دي ماريا، جوليان دراكسلر، إدريسا جايي، أندير هيريرا، ماورو إيكاردي، جاريسون إنوسنت، تيلو كيرير، تانجوي كواسي، برسنيل كيمبيمبي، لوي مبي سوه، ليفين كورزاوا، كيليان مبابي، لياندرو باريديس، سيرجيو ريكو، ماركو فيراتي وبابلو سارابيا.