رياضة | توتي يفتح قلبه ويكيل المديح لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتي يفتح قلبه ويكيل المديح لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأسطورة الإيطالية المعتزل فرانشيسكو توتي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي عن الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز الحالي والذي خاض تجربة إحترافية ناجحة في صفوف الجيلاروسي.

وقال توتي أنه لم يتوقع أن ينجح المصري في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث سبق وأن لعب الثنائي معًا موسم 2016-2017 قبل أن ينتقل الفرعون إلى البريميرليج .

وفي تصريحات أدلى بها توتي لشبكة DAZN أكد أن صلاح يعتبر من طينة اللاعبين الكبار ويمكنه تغيير نتيجة أي مباراة في الوقت الذي يريده .

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وأضاف " لم اتوقع في يوم من الأيام أن يفوز المصري بلقب دوري أبطال أوروبا وفي حالة إن أراد البقاء في صفوف روما اعتقد أنه من المستحيل له أن يحقق ذلك لكن رحيله عن الكالتشيو سمح له بالفوز بالالقاب .

وتابع " أنا سعيد للغاية بما يقدمه الفتى الذهبي والإستثنائي صلاح خاصًة أنه حقق قفزه رائعة في مشواره الإحترافي لم يكن أحد يتوقعها بعد أن ترك روما صوب ليفربول .

وكان صلاح قد ساهم في فوز فريقه ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي على حساب توتنهام بهدفين مقابل لا شيء ويطمح لتحقيق المعجزة بقيادة كتيبة يورجن كلوب لتحقيق لقب البريميرليج الغائب من 30 عام.