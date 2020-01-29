اونلاين | رابط KSA HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر اليوم يلا شوت 29-1-2020 كأس ملك إسبانيا قناة مفتوحة

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معلومات مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة

البطولة : كأس ملك إسبانيا 2019 . موعد المباراة : الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية. تاريخ المباراة : الأربعاء الموافق 29-1-2020 . القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 . التعليق الصوتي : لم يحدد بعد . ملعب المباراة : ملعب لا روماريدا . نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

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