اونلاين | لا شوت real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر اليوم كأس ملك إسبانيا رابط yalla shoot

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تقدم لكم بوابة الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر والتي ستقام اليوم الأربعاء الموافق 29-1-2020 على ملعب لا روماريدا ضمن منافسات دور الستة عشرة من بطولة كأس ملك

العاشرة مساءً بتوقيت مصر الحادية عشرة بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD الحاصلة على حقوق بث البطولة بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي كما ستنقل عبر قناة Sport TV 3 .

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سرقسطة بث مباشر اليوم ..