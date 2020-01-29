اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة مباراة المصري والجونة اليوم 2020/1/29 في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. مشاهدة مباراة المصري والجونة اليوم 2020/1/29 في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي نظيره الجونة، مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 للدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري ضد الجونة في الدوري المصري الممتاز:

تنطلق مباراة المصري ضد الجونة في تمام الخامسة مساء، على ملعب الجيش الثالث بالسويس.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الجونة في الدوري المصري الممتاز:

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت فضائيا وأرضيا.

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ويسعى إيهاب جلال المدير الفني للمصري، إلى استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين عقب التأهل رسميا إلى دور الثمانية من الكونفيدرالية الإفريقية، بعد تخطي عقبة نواذيبو الموريتاني يوم الأحد الماضي بهدف نظيف، في تحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط، من أجل تهدئة الجماهير الغاضبة من نتائج الفريق المتذبذبة على المستوي المحلي.

فعلى مدار 14 مباراة خوضها المصري حتى الآن، حقق الانتصار 4 ومثلها تعادل وهزيمة، وضعته في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

وما زال النسر البورسعيدي يمتلك مواجهتين مؤجلتين أمام الأهلي والزمالك، سيقامان خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من دور المجموعات سواء بدوري أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية.

على الجانب الأخر في ثالث ظهور له مع الجونة يحاول البرتغالي بيدور بارني المدير الفني لممثل محافظة البحر الأحمر، إيقاف نزيف النقاط الذي يتعرض له، منذ تولي المسئولية الفنية للفريق، فكانت البداية أمام الزمالك والسقوط بثنائية نظيفة، ثم طنطا مؤخرا بهدف نظيف، وهو ما أدى إلى تراجع الجونة للمركز قبل الأخير بجدول المسابقة برصيد 12 نقطة، من 3 انتصارات ومثلها تعادل و8 هزائم.

ويقود المباراة تحكيميا صبري إبراهيم حكما للساحة، ويعاونه أسامة السيد مساعدا أول، ومحمد سعيد مساعدا ثانيا، وأمير السيد حكما رابعا.