اونلاين | مشاهدة مباراة المصري والجونة "0-0" بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة المصري والجونة "0-0" بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء 29/1/2020، يلتقي فريقي المصري البورسعيدي والجونة في لقاءهم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.

وستذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

المصري يحتل المركز الحادي عشر ورصيده 16 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 4 والخسارة في 4 وتسجيل 13 هدف واستقابل 11 هدف.

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بينما الجونة في المركز قبل الأخير ( السابع عشر) ورصيده 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 8 مباريات.

سجل الفريق الساحلي 9 أهداف واستقبلت شباكه 20 هدف.

ويسعى المصري لاستثمار الدفعة المعنوية بتأهله لدور ربع النهائي في الكونفدرالية بتحقيق الفوز على الجونة والحصول على 3 نقاط جديدة.

أمام الجونة فيسعى لوقف نزيف النقاط خاصة أن الفريق خسر أخر مباراتين من الزمالك ثم طنطا.