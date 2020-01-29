- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور البرسا سعيد بفشل صفقة رودريجو مورينو والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
أعرب جمهور فريق نادي برشلونة الإسباني عن سعادته لفشل صفقة التوقيع مع رودريجو مورينو نجم فالنسيا الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، من خلال استفتاء أجرته صحيفة سبورت الإسبانية.
واصطدم النادي الكتلوني بالمطالب المادية من جانب الخفافيش، حيث طلب اللوس تشي الحصول على مبلغ 60 مليون يورو نظير بيع المهاجم الدولي الإسباني.
وحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة انسحب من المفاوضات الخاصة بشراء مورينو ولكنه لا يزال يدرس بعض الأسماء البديلة وعلى رأسها دوسان تاديتش نجم أياكس أمستردام الهولندي.
جمهور برشلونة سعيد بعدم التعاقد مع رودريجو
96% من المصوتين على استفتاء الصحيفة المقربة من أسوار كامب نو والمعروفة بميولها الكتلونية، صوتوا بـ “نعم” على سؤال: هل هي أنباء جيدة أن برشلونة لم يوقع مع رودريجو؟ .. في إشارة واضحة على سعادة أنصار البرسا بعدم قدوم رودريجو.
وقبل يومين على نهاية السوق فإن البرسا طلب معلومات حول وضع دومينيكو بيراردي مهاجم ساسوولو الإيطالي، وهذا ما أكده المصدر ذاته، وسجل بيراردي في الموسم الحالي 9 أهداف رفقة الفريق الأسود والأخضر وصنع 3 أهداف أخرى في 16 مباراة بالدوري الإيطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور البرسا سعيد بفشل صفقة رودريجو مورينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.