بايرن ميونخ يبدأ العمل على تجديد عقد نجومه

الأربعاء 29 يناير 2020

يستهدف نادي بايرن ميونخ الألماني تجديد عقد أبرز نجوم الفريق الأول في الفترة القادمة، كما أعلن رئيس مجلس الإدارة كارل هاينز رومينيجيه.



ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية تصريح كارل هاينز رومينيجه للصحافة الألمانية، قوله “لدينا بعض اللاعبين لديهم عقود لعام ونصف، سنبدأ معهم المحادثات”.

وأضاف رومينيجه أن “هؤلاء اللاعبون حققوا مزايا رائعة مع بايرن ميونخ، ومن المنطقي أن نجري محادثات معهم”.

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وأشار الرئيس إلى أسماء اللاعبين، وهم ديفيد ألابا وتياجو ألكانتارا وجيروم بواتينج وخافي مارتينيز وتوماس مولر ومانويل نوير”، ويأتي تجديد عقود بعض اللاعبين بعد استدعاتهم جزءً من مستواهم في الفترة الماضية، مثل توماس مولر وجيروم بواتينج، بعدما كانوا قريبين من الرحيل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى نية البايرن في دخول فترة الانتقالات الصيفية القادمة بقوة لضم لاعبين أمثال ليوري ساني من مانشستر سيتي، وكاي هافيرتز من باير ليفركوزن”.

وتحدث اللاعب السابق ذو 64 عامًا عن ارتفاع الأسعار، بقوله “ما يقلقني من مسألة الانتقالات هي الأجور، الأمر مثير للدهشة”.

ويرى رومينيجه أن الاستثمار في اللاعبين الشباب يعتبر الخيار الأفضل.