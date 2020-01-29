الامارات | النصر السعودي يتعاقد مع الاتحادي بخاري

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يتعاقد مع الاتحادي بخاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع أمين بخاري حارس مرمى المنتخب الأولمبي السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن اللاعب وقع على عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، قادما من فريق اتحاد جدة."

ويشتمل عقد بخاري على بند يسمح له بالتجديد للفريق لموسمين إضافيين.

ويتصدر النصر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه الهلال صاحب المركز الثاني.

