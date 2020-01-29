شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد مباراة الإعادة بين ليفربول وشروسبري بكأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، موعد جديد لمواجهة ليفربول أمام نظيره شروسبري، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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وأكد نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، أن المباراة ستلعب يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير، في تمام الساعة 9.45 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد.

وسيستضيف الريدز فريق نادي الدرجة الأولى بعد التعادل يوم الأحد الماضي 2-2 على ملعب نيو ميدو، وسيواجه الفائز فريق تشيلسي في الجولة الخامسة.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد أكد أنه أنه لن يتولى قيادة فريقه فنيا في مباراة الإعادة ولن يشرك لاعبيه الأساسيين في المباراة، لأنها تأتي في فترة العطلة الشتوية للدوري الإنجليزي.