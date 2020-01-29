شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول على موعد مع رقم قياسي جديد أمام وست هام الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رقم قياسي جديد ينتظر فريق ليفربول، في حال تحقيق الفوز اليوم على فريق وست هام يونايتد، في المباراة المؤجلة من الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويلتقى الريدز مع وست هام في تمام الساعة 9:45 اليوم، وفي حال الفوز بالمباراة سيصبح أول فريق في تاريخ ليفربول يهزم كل منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم واحد.

التقرير التالي يعرض، العديد من الحقائق والأرقام الخاصة بالمباراة:

قبل التعادل 1-1 في الموسم الماضي، فاز ليفربول في الأربع مباريات السابقة على وست هام، مسجلاً 4 أهداف في كل مباراة.

آخر 10 لقاءات بين الفريقين شهدت تسجيل 37 هدفاً، نصيب ليفربول منهم 22 هدفاً.

شارك محمد صلاح في 5 أهداف خلال ظهوره 4 مرات أمام وست هام، مسجلاً أربعة أهداف وصانعاً هدف.

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أحرز روبيرتو فيرمينو 6 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها خارج آنفيلد، وفاز ليفربول في 11 مباراة هذا الموسم بفار هدف، خمسة منهم سجل فيها البرازيلي الدولي هدف الحسم.

4 من أهداف جويل ماتيب الخمسة مع ليفربول، أتت في لندن أو ضد أندية لندن.

في حال مشاركة أليكس أوكسليد-تشامبرلين، ستكون المباراة رقم 50 له في الدوري مع ليفربول.

الريدز على بعد مباراة لتحقيق الفوز رقم 50 خارج الديار تحت قيادة يورغن كلوب في الدوري الإنجليزي.

تلقت شباك ليفربول 6 أهداف فقط خارج الديار هذا الموسم.

رجال كلوب لم يهزموا في 40 مباراة الدوري. فقط أرسنال (49) ونونتجهام فورست (42) الأكثر.

سبق لديفيد مويس قيادة وست هام في مباراة أمام ليفربول، وانتهت بخسارة فريقه 4-1 على آنفيلد في فبراير 2018.

حارس مرمى وست هام، دارين راندولف، لم يخسر أمام ليفربول في 5 مباريات خاضها.