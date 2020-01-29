شكرا لقرائتكم خبر عن «جوميز» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي، بقيادة المدير الفني الفرنسي ديديه جوميز، قائمة الفريق التي ستشارك في مباراة نظيره الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها غدا الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، شهدت القائمة عودة أحمد مدبولى صانع الألعاب، وغياب أكثر من لاعب على رأسهم عماد حمدي وأحمد أيمن للإصابة.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي.
خط الدفاع: باهر المحمدي – محمد هاشم – إبراهيم أبواليزيد – محمد مجدي الجمل – محمود البدري – أسامة إبراهيم.
خط الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد بيومي – محمد مخلوف – همام طارق – عبدالرحمن مجدي – بيكيتي سيلفا – محمد صادق – أحمد مدبولي.
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف – وجية عبدالحكيم – محمد الشامي – بنسون شيلونجو.
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