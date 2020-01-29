النصر يستعيد خدمات نجمه المغربي قبل لقاء ضمك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

استعاد نادي النصر خدمات لاعبه المغربي نور الدين أمرابط قبل مواجهة ضمك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف.



وشهدت تدريبات الفريق النصراوي عودة أمرابط للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الوعكة التي تعرض لها أمس وحرمته من المشاركة في التدريبات.

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من جهة أخرى، قدَّم عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي في نادي النصر، دعمًا ماليًّا قدره خمسة ملايين ريال، استمرارًا لدعمه خزينة النادي منذ بداية الموسم.

موعد مباراة النصر وضمك

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره ضمك، غدًا الخميس في تمام 4:00 بتوقيت مكة المكرمة و3:00 بتوقيت القاهرة، وسيذاع اللقاء الذي سيحتضنه استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز على قناة الرياضية السعودية.