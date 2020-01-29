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قصيدة حب من تركي آل الشيخ فى النادى الأهلي

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جدة - عمرو شويل  

 

 

أسياد أفريقيا و لينا في كل مكان علامات .. روح الفانلة الحمرا دي سر الانجازات

 

الكل كوم و الاهلي كوم .. الاهلي ده نادي النجــــوم

 

دايما في قلبي و علمه في ايدي .. بهتف بإسمه كل يوم

 

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي

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ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي

 

بطولات كتير طب زينا ميـــن .. و إفتكروا لو كنتم ناسييــــن

 

الأهلي أهلي و روحي و ناسي .. ده تازيخ كبير و بقاله سنين

 

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي

 

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي ... ( قريباً اغنية"

 

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