شكرا لقرائتكم قصيدة حب من تركي آل الشيخ فى النادى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسياد أفريقيا و لينا في كل مكان علامات .. روح الفانلة الحمرا دي سر الانجازات الكل كوم و الاهلي كوم .. الاهلي ده نادي النجــــوم دايما في قلبي و علمه في ايدي .. بهتف بإسمه كل يوم وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي Advertisements ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي بطولات كتير طب زينا ميـــن .. و إفتكروا لو كنتم ناسييــــن الأهلي أهلي و روحي و ناسي .. ده تازيخ كبير و بقاله سنين وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي ... ( قريباً اغنية"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصيدة حب من تركي آل الشيخ فى النادى الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.