شكرا لقرائتكم مواجهات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر لكرة الصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجريت في تمام الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الكرة قرعة مسابقة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الرياضي 2020/2019 في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية للإتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على كرة الصالات والشاطئية والنسائية ومندوبي الأندية. ويشارك في مسابقة كأس مصر عدد أربعة عشر فريق أسفرت القرعة عن الأتي :

دور الـ16: ١- فريق MVP (الإسكندرية) - الإعلاميين ٢- م. ش المدينة - الصيد ٣- وراق العرب - البنك الأهلي ٤- الإسماعيلي - ناصر الفكرية Advertisements ٥- اتحاد الشرطة - القنايات ٦- ميت عقبة - الدرب الأحمر ٧ - وراق الحضر - باي ٨- المنيا - باي وتقام مسابقة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر.. وقررت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد ، إقامة مسابقة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الرياضي 2020/2019 بعد توقف المسابقة لخمسة مواسم حيث توج مصر المقاصة بلقب آخر نسخه في موسم 2014/2013.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر لكرة الصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.