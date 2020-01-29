شكرا لقرائتكم الأهلي يوقع غرامة جديدة على صالح جمعة لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر بعدما تغيب عن المران الجماعى اليوم الأربعاء، حيث أكد عبد الحفيظ فى تصريحات خاصة بأن اللاعب تغيب عن مران الفريق الجماعى اليوم وبالتالى سيتم توقيع غرامة مالية عليه وفقًا للائحة.

كان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قد أعلن فى وقت سابق عدم حاجته لخدمات اللاعب ومتمنيًا له التوفيق فى أى ناد سينضم إليه فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرفض صالح جمعة الرحيل عن الأهلى صوب أحد الأندية المحلية حيث يرغب فى اللعب بأحد الدوريات العربية لكنه لم يتلقى أى عروض رسمية.

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ويواجه مسئولو الأهلى أزمة فى تسويق صالح جمعة، بعد قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بالاستغناء عنه لعدم حاجة الفريق لجهوده، حيث أعلن فايلر مؤخرًا عدم حاجته لجهوده، وتمنّى له التوفيق فى مكان آخر، ورغم أن الأيام الماضية شهدت تداول أنباء حول تلقى صالح جمعة عروضًا من أندية محلية كثيرة، فى مقدمتها إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وغيرها، إلا أن النادى الأهلى لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.

يحاول مسئولو الأهلى حاليًا تسويق صالح قبل غلق انتقالات الشتاء الجارية، لكنهم ما زالوا يجدون أزمة فى تسويق اللاعب، خاصة أن أكثر من نادٍ يخشى إتمام الصفقة، بسبب عدم التزام اللاعب من ناحية، كما أن صالح يُبالغ فى طلباته المالية من ناحية أخرى.

وكان أمير توفيق، مدير التسويق بالنادى الأهلى، قد اعلن انتقال محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادى، إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف السنة، على أن يحق للأهلى استدعاءه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفنى وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادى سموحة.