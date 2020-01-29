أحمد ياسر ريان يقود تشكيل الجونة فى مواجهة المصري بالدوري

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جدة - عمرو شويل حسم البرتغالى بيدرو المدير الفنى للجونة تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء المصرى البورسعيدى فى الخامسة من مساء اليوم باستاد السويس فى الجولة الخامسة عشر للدورى . وضم تشكيل الجونة :- حراسة المرمى : محمود الغرباوى خط الدفاع : باسم على – محمد نجيب – لؤى وائل – جوناثان خط الوسط : عمرو بركات – اكا – اكرم توفيق – عمورى Advertisements خط الهجوم : أحمد ياسر ريان – موسيس ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز الفريق البورسعيدى فى 4 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفًا. وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بنقل الانتصارات العربية للدوري المحلى بعد حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية لتصحيح المسار المحلى واستعادة النتائج الجيدة، ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الجونة مكون من: "أحمد مسعود، أحمد شوشة، سعيدو سيمبوريه، كريم العراقي، بهاء مجدي، عمرو موسى، إسلام عطية، حسن علي، مفتاح طقطق، شيخ موكورو، محمود وادي".

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