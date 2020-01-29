المصرى البورسعيدي يغادر إلى نيجيريا لمواجهة رينجرز فجر الخميس

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جدة - عمرو شويل

وسيترأس البعثة حسن عمار عضو مجلس إدارة المصرى فى إطار سياسة الإدارة بتطبيق نظام الدور على أعضاء المجلس فى السفريات الخارجية .

وسيجرى إيهاب جلال العديد من التغييرات فى التشكيلة الأساسية للفريق لرؤية عدد من اللاعبين على الطبيعة مثل أحمد عبد الفتاح فى مركز حراسة المرمى وإسلام أبو سليمة ومحمود حمد فى الخط الخلفى والشيخ موكورو وإيزى إيميكا فى منطقة الوسط

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وقد اكد إيهاب جلال عقب ضمان التأهل لدور الثمانية بعد الفوز الصعب الذى حققه الفريق على نوذابيو الموريتانى الجولة الماضية أنه سيقوم بإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل اوستن اموتو والفلسطينى محمود وادى وكريم العراقى وعمرو موسى وفريد شوقى ثنائى الوسط على أن يقوم بإشراك عدد من البدلاء لإشراكهم فى اللقاء المقبل .

قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى الاستئناف على قرار الفيفا بوقف القيد للفريق لفترتين متتاليتين وهو ما يحرم النادى الساحلى من القيد خلال الميركاتو الشتوى الحالى والميركاتو الصيفى المقبل، وهو ما ينذر بأزمة حقيقية، خاصة أن الفريق كان يسعى لتدعيم صفوفه نظرا لاحتياجات إيهاب جلال المدير الفنى الذى طالب بسرعة التعاقد مع مدافعين وصانع ألعاب خلال الانتقالات الشتوية الحالية إلا أن قرار الفيفا صدم الجميع داخل المدينة الباسلة .

وفور صدور القرار طالب مجلس إدارة المصرى من نصر عزام محامى النادى لدى الفيفا بعمل استئناف سريع على الحكم على أمل صدور حكم مستعجل من المحكمة الرياضية حتى يستطيع النادى الإستفادة من فترة الانتقالات الحالية ، وبالرغم من ضيق الوقت فإن الأمل مازال موجودا بحصول المصرى على حكم مستعجل يقضى بإيقاف الحكم السابق .