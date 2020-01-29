شكرا لقرائتكم الجبلاية تفاوض عدة شركات لتصميم كرة موحدة للدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة فى مفاوضات مع شركة الملابس الألمانية الراعية لقميص منتخب مصر من أجل تصميم كرة موحدة للدوري المصري خلال مباريات الدور الثاني للدوري .

وبدأ مسئولو الجبلاية أيضاً فى التفاوض مع عدد آخر من الشركات لتصميم شكل جديد للكرة الموحدة لاختيار الأفضل من بينهم للدوري المصري وكأس مصر، وتوزيع هذه الكرات على أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني.

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تفاصيل رحلة وفد الجبلاية الثلاثى إلى ألمانيا مؤخرا لمناقشة عقد شركة الملابس الجديدة، وضم الوفد بجانب فضل الثنائى محمد عبد الله عضو الجبلاية ومحمد زاهر مدير إدارة التسويق.

وقال فضل، لـ"الخليج 365"، إن المفاوضات مع مسئولى الشركة الألمانية كانت جيدة للغاية، وكان هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة توصل لمذكرة تفاهم مع الشركة وكانت مذكرة جيدة للغاية، لكننا طلبنا بعض الإضافات من الشركة وننتظر ردهم علينا حتى يتم توقيع العقود حتى مونديال 2022.

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وتابع نجم الأهلى السابق أنه تم الاتفاق مع مسئولى الشركة على التصميم الجديد لقميص منتخب مصر الأول وكذلك قميص المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، الذى سيكون منفصلا تماما وفقا للوائح الأولمبياد، كما تم وضع منتخبات النسائية والشاطئية والصالات فى الاعتبار وتخصيص ملابس لهم.

وأضاف محمد فضل أن منتخب مصر سيظهر بالقميص الجديد فى شهر سبتمبر المقبل وهو نفس الأمر بالنسبة لجميع منتخبات العالم، إلا اننا نحاول مع الشركة الحصول على القميص الجديد قبل هذا الموعد.

وأردف عضو اتحاد الكرة أنه تم الاتفاق ايضا على احتياجات المنتخبات فى الفترة المقبلة ومواعيد وصول الدفعات المقبلة بحيث يتم توفير احتياجات كل المنتخبات.