شكرا لقرائتكم الاهلي يحتفل بعيد ميلاد النيجيري جونير أجاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ولد جونيور أجاي في 29 يناير 1996 ، ولعب لنادي ليون النيجيري ، قبل أن يجذب أنظار كشافة النادي الرياضي الصفاقسي التونسي الذي تعاقد في 15 سبتمبر 2015.

انضم جونيور أجاي إلى صفوف الصفاقسي التونسي في سبتمبر 2015 ، شارك في 28 مباراة بمسابقة الدوري التونسي سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى وكان يرتدي الرقم 11 مع الصفاقسي التونسي ، والرقم ذاته مع منتخب نيجيريا الأولمبي.

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أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا معه خلال فترة الانتقالات الصيفية ، ليكون اللاعب الثاني الذي ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسي بعد علي معلول ، مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادي لشرائه ، في صفقة تمتد 4 سنوات كاملة ، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب بشكل شخصي.

وكشف مصدر داخل الأهلي ان إدارة ناديه رفضت عرضاً شفهياً من نادي العين الاماراتي لاستعارة أو شراء النيجيري جونيور اجاي لاعب الفريق الأحمر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية نظراً للحاجة لخدماته الفنية ورفض فايلر التفريط فيه في ظل اعتماده عليه كلاعب اساسي منذ توليه المسئولية.

واضاف المصدر ان العين تحدث مع مسئولي القلعة الحمراء واللاعب شفهيا قبل ارسال العرض الرسمي الا ان الجانب الأحمر اغلق المفاوضات من قبل ان تبدأ لرفض فكرة رحيل اللاعب من الأساس ، ورغم أن الوكيل حاول إقناع إدارة الأهلي بالاستغناء عن النجم النيجيري سواء عل سبيل الإعارة أو البيع النهائي إلا أن موقف الاهلي كان واضحاً ولم يقبل التفاوض مهما كانت الإغراءات خاصة وأن الأدارة الأهلاوية ترى أن أجاي من العناصر الاساسية في الفريق والتي لا يمكن الاستغناء عنها حالياً لأن الجميع في النادي يتطلع لتوفير كل سُبل الاستقرار من أجل استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا ويرتبط أجاي بعقد مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة خلال الفترة الماضية، برفقة زميله في الفريق التونسي علي معلول.