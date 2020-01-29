شكرا لقرائتكم أبو جبل يحتفل بعيد ميلاده الـ31 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأربعاء محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك بعيد ميلاده الـ31 بعد مسيرة ناجحة مع الساحرة المستديرة. ولعب أبو جبل لأندية انبي والزمالك وسموحة قبل العودة إلى الزمالك. وحجز جابسكي مكانه في حراسة مرمى الزمالك بشكل أساسي بعد تألقه في المباريات الأخيرة سواء محليا أو افريقيا. Advertisements وبات أبو جبل مرشحا للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكر مارس المقبل.

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