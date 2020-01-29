شكرا لقرائتكم محمود وادى يقود هجوم المصري فى مواجهة الجونة بالدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل وجاء التشكيل على النحو التالى :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقى – أحمد شوشه – سعيدو صنبورى – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط : فريد شوقى – إسلام عطية – أحمد ياسر – شيخ موكورو

الهجوم : مفتاح طقطق – أوستن أموتو

البدلاء : أحمد عبد الفتاح – حجاج عويس – عمرو موسى – محمد جابر – حسن على – حسين رجب – محمود وادى

بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالى :-

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حراسة المرمى : محمود الغرباوى

خط الدفاع : باسم على – محمد نجيب – لؤى وائل – جوناثان

خط الوسط : عمرو بركات – اكا – اكرم توفيق – عمورى

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان – موسيس

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز الفريق البورسعيدى فى 4 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفًا.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بنقل الانتصارات العربية للدوري المحلى بعد حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية لتصحيح المسار المحلى واستعادة النتائج الجيدة، بينما طالب البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لاعبيه بخطف النقاط الثلاث وتصحيح المسار بعد الخسارة من طنطا بالجولة الأخيرة