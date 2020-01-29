شكرا لقرائتكم أول أغسطس ضد الزمالك .. تغيرات فى تشكيل الأبيض فى دوري ابطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي الدفع بمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة اول أغسطس المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وذلك عقب عودة الحارس المخضرم من الإصابة التي تعرض لها قبل بطولة الأمم الافريقية الأخيرة وكانت عبارة عن قطع في وتر أكيلس.

ومن المتوقع ان يضم تشكيل الزمالك عدة تغييرات بعد قرار كارتيرون باراحة عدد كبير من لاعبيه الأساسيين في مقدمتهم أبو جبل وبن شرقي وعبد الشافي ومحمود علاء.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، في الثانية و الربع فجر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى أنجولا، استعدادا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل.

Advertisements

ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس كل من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.

ويفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بين كل من مصطفى محمد وكاسونجو لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الفريق فى مباراة أول أغسطس الأنجولى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.