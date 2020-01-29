شكرا لقرائتكم الزمالك يجهز عبد الله جمعة لمواجهة أول أغسطس بدوري الأبطال ببرنامج الأيام الـ3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويعاني عبد الله جمعة من شد في العضلة الخلفية أدي لغيابه عن المباريات الأخيرة للفريق، وسيؤدي برنامج تاهيلي مكثف لمدة 3 أيام علي ان يخضع لاختبار طبي أخير يوم الجمعة المقبل، لتحديد مصير مشاركته في المباراة من عدمها.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس كل من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.

في نفس السياق فان كارتيرون المدير الفني للفريق جهز السيناريو البديل في حالة عدم مشاركة عبد الله جمعة ، وهو الدفع باسلام جابر الجناح الأيسر للفريق في مركز الظهير الأيسر في ظل عدم سفر محمد عبد الشافي ظهير ايسر الزمالك مع الفريق لانجولا.

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وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، في الثانية و الربع فجر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى أنجولا، استعدادا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل.

وتصل البعثة إلى مطار أديس أبابا في السابعه صباح اليوم حيث تمكث ترانزيت ساعه ونصف الساعه بعدها تستقل طائره أخرى إلى العاصمه لواندا ، ويرأس البعثة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء.

ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.