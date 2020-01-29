شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يكشف عن أغنية جديدة للنادي الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن كلمات أغنية جديد، للنادى الأهلى، وعلق عليها قائلاً إنها "أغنية قريبًا"، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



تركى آل الشيخ

تقول كلمات الأغنية:

"نادي القرن رقم واحد في العالم أجمــع.. جماهير مخلصة بتخلي الملعب كله يولع

أسياد أفريقيا ولينا في كل مكان علامات.. روح الفانلة الحمرا دي سر الإنجازات

الكل كوم و الاهلي كوم .. الاهلي ده نادي النجــــوم

دايما في قلبي و علمه في ايدي .. بهتف بإسمه كل يوم

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي

بطولات كتير طب زينا ميـــن .. و إفتكروا لو كنتم ناسييــــن

الأهلي أهلي و روحي و ناسي .. ده تازيخ كبير و بقاله سنين

وسع للبطل اللي كسب الليلادي .. الاهلي نادي القرن مش أي نادي

ده اللي بييجي قصادنا ده بيوحشنا بنكسبه عادي"

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفى للنادى بعد الجراحة الأخيرة التى أجراها مؤخرا فى أمريكا.

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وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ، وأن يتجاوز الوعكة الصحية التى ألمت به، خاصة أنه سيخضع لجراحة أخرى خلال أيام، وأن يعود بموفور الصحة والعافية إلى وطنه وأهله ومحبيه.

وكان النادى الأهلى قد أصدر بيانا أكد خلاله عدم مناقشة استقالة الشيخ ترك آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادى الأهلى.

وجاء نص البيان كالتالى: "تتمنى إدارة النادي الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، وتؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.

وتابع البيان: "كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسئول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته، ولقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة".