شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعير يوسف مرعي إلي الإنتاج الحربي لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويستعد الإنتاج الحربي حاليا لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها الخامسة عصر الخميس المقبل بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام، يعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على دراسة مباريات الإسماعيلى فى الدورى والبطولة العربية وآخرها مباراة زعيم الثغر، التى انتهت بالتعادل السلبى فى البطولة العربية للتعرف على نقاط القوة والضعف للدراويش قبل مباراتهما بالدورى، وعاد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لقيادة تدريبات ناديه بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة تمهيدًا لقيادة فريقه فى مباراة الإسماعيلى.
وبذلك أغلق الإنتاج الحربى ملف الصفقات الشتوية بعدما تعاقد مع ثلاثة لاعبين هم أحمد على ظهير أيمن الجونة لمدة موسمين ونصف الموسم، وأحمد عفيفى صانع ألعاب بتروجت لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وأحمد صابر مدافع إنبى لمدة 6 شهور عن سبيل الإعارة، بجانب يوسف مرعي لاعب الزمالك، حيث نجح النادى فى تدعيم المراكز التى طلبها الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار ، على الجانب الاخر تعاقد الاسماعيلى مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السعودى لمدة 6 شهور فى صفقة انتقال حر.
وحقق الإنتاج الحربى فوزًا مهمًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب الخامس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة ويبحث جهاز الإنتاج عن مواصلة نتائجه الإيجابية أمام الدراويش.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعير يوسف مرعي إلي الإنتاج الحربي لمدة 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.