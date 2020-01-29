شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعير يوسف مرعي إلي الإنتاج الحربي لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، علي إعارة يوسف مرعي لاعب وسط الفريق مواليد 99، إلي الإنتاج الحربي لمدة ستة أشهر، من أجل اكتساب خبرات اللعب في الدوري الممتاز ثم العودة للفريق الأبيض في الموسم الجديد، بعد تعثر انتقال اللاعب إلي نادي أسوان خلال الفترة الماضية، ليقوم بالتوقيع علي عقود انضمامه للإنتاج الحربي في حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادي وخالد مهدي مدير الكرة بالنادي.

ويستعد الإنتاج الحربي حاليا لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها الخامسة عصر الخميس المقبل بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام، يعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على دراسة مباريات الإسماعيلى فى الدورى والبطولة العربية وآخرها مباراة زعيم الثغر، التى انتهت بالتعادل السلبى فى البطولة العربية للتعرف على نقاط القوة والضعف للدراويش قبل مباراتهما بالدورى، وعاد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لقيادة تدريبات ناديه بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة تمهيدًا لقيادة فريقه فى مباراة الإسماعيلى.

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وبذلك أغلق الإنتاج الحربى ملف الصفقات الشتوية بعدما تعاقد مع ثلاثة لاعبين هم أحمد على ظهير أيمن الجونة لمدة موسمين ونصف الموسم، وأحمد عفيفى صانع ألعاب بتروجت لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وأحمد صابر مدافع إنبى لمدة 6 شهور عن سبيل الإعارة، بجانب يوسف مرعي لاعب الزمالك، حيث نجح النادى فى تدعيم المراكز التى طلبها الجهاز الفنى بقيادة مختار مختار ، على الجانب الاخر تعاقد الاسماعيلى مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السعودى لمدة 6 شهور فى صفقة انتقال حر.

وحقق الإنتاج الحربى فوزًا مهمًا على حرس الحدود بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة ويقفز 4 مراكز ويصبح فى الترتيب الخامس بعد أن كان فى المركز التاسع بجدول المسابقة ويبحث جهاز الإنتاج عن مواصلة نتائجه الإيجابية أمام الدراويش.