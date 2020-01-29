شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حسام البدرى يشاهد مباراة المصرى البورسعيدى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى ستاد السويس لمشاهدة مباراة المصرى والجونة المقامة حاليا فى الجولة الخامسة عشر للدورى لمراقبة عدد من اللاعبين فى الفريقين على أمل ضمهم لمعسكر الفراعنة المقبل فى شهر مارس المقبل .

جاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : كريم العراقى – أحمد شوشه – سعيدو صنبورى – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط : فريد شوقى – إسلام عطية – أحمد ياسر – شيخ موكورو

الهجوم : مفتاح طقطق – أوستن أموتو

البدلاء : أحمد عبد الفتاح – حجاج عويس – عمرو موسى – محمد جابر – حسن على – حسين رجب – محمود وادى

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بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : محمود الغرباوى

خط الدفاع : باسم على – محمد نجيب – لؤى وائل – جوناثان

خط الوسط : عمرو بركات – اكا – اكرم توفيق – عمورى

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان – موسيس

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز الفريق البورسعيدى فى 4 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفًا.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بنقل الانتصارات العربية للدوري المحلى بعد حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية لتصحيح المسار المحلى واستعادة النتائج الجيدة، بينما طالب البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لاعبيه بخطف النقاط الثلاث وتصحيح المسار بعد الخسارة من طنطا بالجولة الأخيرة