نجم نابولي يقترب من تشيلسي الإنجليزي 

الأربعاء 29 يناير 2020

في تحول مفاجىء لمستقبل المهاجم البلجيكي ديريس ميرتنز، اقترب نادي تشيلسي من إغلاق صفقة التعاقد مع نجم نابولي، والذي ارتبط في الأيام الأخيرة بالانتقال إلى إنتر ميلان.



وأشار الصحفي جيانلوكا دي مارتزيو الخبير في سوق الانتقالات أن النادي اللندني سيقوم بالاتفاق على شراء اللاعب من النادي الجنوبي الإيطالي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يدفع تشيلسي ما يقرب من 7 ملايين يورو إلى نابولي كتعويض، وهو المبلغ الذي يُرضي إدارة نابولي وخصوصًا، وأن اللاعب سوف ينتهي عقده في الصيف القادم. وكما كان متوقعًا فإن ميرتنز وافق على الانتقال إلى تشيلسي، وبذلك فقد انتهت إمكانية انتقاله إلى الإنتر الذي كان يطمح في التوقيع معه في الصيف القادم مجانًا بعد انتهاء عقده.

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وسيأثر انتقال ميرتنز إلى تشيلسي حتى على فرص الإنتر في الحصول على المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو من النادي اللندني، حيث أصبح توتنهام حاليًا هو المرشح للحصول على خدماته.

وقام ميرتنز بعمل رائع مع نابولي طيلة السنوات الماضية وكان لاعبًا حاسمًا مع البارتينوبي بشكلٍ مستمر، ولكن النادي الجنوبي لم يُبدي رغبة في تجديد عقد المهاجم الدولي صاحب الـ32 عاماً.

سجل ميرتنز 118 هدفًا مع الفريق الجنوبي الإيطالي منذ انضمامه إلى فريق ملعب السان باولو عام 2013 وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي.

ويملك ميرتنز القدرة على اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي، حيث يلعب في مركز الجناح وكذلك كمهاجم ثانٍ إضافة إلى قدرته على حسم الفرص داخل منطقة الجزاء ومن المنتظر أن يُشكل ثنائياً رائعاً مع تامي أبراهام.