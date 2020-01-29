تيم يصعق نادال ليبلغ قبل نهائي أستراليا المفتوحة

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وضع دومينيك تيم حدا لست سنوات من الإحباط في البطولات الأربع الكبرى أمام رفائيل نادال، اليوم الأربعاء، بعدما حقق فوزا صاعقا 7-6 و7-6 و4-6 و7-6 حجز به مكانا لأول مرة في قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ووجه ضربة قوية للحرس القديم في تنس الرجال.
فبعد انتصار أزال به اللاعب النمساوي كل الشكوك حول قدراته على الملاعب الصلبة، سيلتقي تيم البالغ من العمر 26 عاما مع ألكسندر زفيريف من أجل مكان في النهائي، وهي مواجهة كان لا يمكن تخيلها قبل بداية البطولة.
ويتجه تيم المصنف الخامس إلى مواجهة الجمعة أمام اللاعب الألماني الشاب وهو مفعم بالثقة بعدما أنهى سعي نادال لإحراز لقبه العشرين في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة رقم روجر فيدرر القياسي.
وبعد أن قلب الطاولة على اللاعب الذي هزمه في نهائي فرنسا المفتوحة مرتين وفاز عليه ثلاث مرات في مواجهات بالبطولات الأربع الكبرى، أصبح تيم ثاني نمساوي فقط يبلغ الدور قبل النهائي في ملبورن بارك بعد توماس موستر في 1989 و1997.
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