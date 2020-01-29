الامارات | فيروس كورونا ينقل مباريات الاندية الصينية إلى الخارج

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا ينقل مباريات الاندية الصينية إلى الخارج والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، نقل مباريات الاندية الصينية المشاركة بدوري ابطال آسيا خارج أرضها خلال الجولات الثلاثة الاولى لدور المجموعات بالمسابقة .
وأدى انتشار فيروس كورونا والتشديدات الصحية في الصين الى اتخاذ القرار الاسيوي بهدف الحفاظ على سلامة البعثات الكروية .
وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان له: "بعد التشاور مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، يؤكد الاتحاد الآسيوي أن المباريات الأندية الصينية بملعبها في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا خلال الجولات الأولى والثانية والثالثة، سوف يتم إعادة جدولتها كي تقام كمباريات خارجية، عبر تغيير ترتيب هذه المباريات مع الأندية المنافسة".
وأضاف: "وفي الوقت الحالي سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمراقبة الوضع قبل اتخاذ قرار حول مباريات الأندية الصينية في ملاعبها في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة".
واختتم البيان : "تم اتخاذ هذا القرار بعد التشاور مع الأندية المعنية في البطولة، وهو إجراء وقائي من أجل ضمان سلامة وصحة جميع اللاعبين والفرق، وذلك بالنظر إلى انتشار فيروس كورونا في الصين".
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