الامارات | نادال يودّع «تنس أستراليا» في أكبر مفاجآت البطولة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجر نجم التنس النمساوي دومينيك تييم، المصنف خامسا، مفاجأة كبيرة بإقصائه الإسباني رافايل نادال، المصنف الأول عالميا من بطولة أستراليا الكبرى للتنس، وذلك بعد الفوز عليه اليوم، بأربع مجموعات مشوّقة 7-6 (7-3) و7-6 (7-4) و4-6 و7-6 (8-6)، في ربع النهائي.

وهذه أول مرة ينجح فيها تييم (26 عاما) بالفوز على نادال ضمن البطولات الكبرى في ست مباريات، ليثأر من خسارته أمامه في نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019، ويبلغ نصف النهائي في ملبورن للمرة الاولى في مسيرته. وتجمدت حظوظ نادال (33 عاما) بإحراز لقبه العشرين في البطولات الأربع الكبرى، ومعادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر، الذي يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني عالميا في نصف النهائي.

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