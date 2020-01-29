شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أرسنال يعلن التعاقد مع بابلو ماري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تعاقده مع اللاعب الإسباني بابلو ماري، اليوم الأربعاء, قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي، لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وانضم «ماري»، صاحب الـ26 عامًا، إلى صفوف أرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يتيح له التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم.

وكان بابلو ماري قد انتقل الصيف الماضي من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوف فلامنجو البرازيلي ليساهم في فوز الفريق بالدوري البرازيلي وكأس كوبا ليبيرتادوريس، وكذلك الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم