شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أحمد حسن كوكا ينضم إلى أوليمبياكوس اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أوليمبياكوس اليوناني رسميًا التعاقد مع اللاعب الدولي المصري أحمد حسن كوكا قادمًا من نادي براجا البرتغالي.

ورحب النادي اليوناني بـ«كوكا»، الذي كان قد قضى فترة إعارة ضمن صفوفه الموسم الماضي، عبر حسابه على «تويتر» معلقًا: «أحمد حسن كوكا يصبح عضوًا في عائلة أوليمبياكوس مرة جديدة».

ويغيب اللاعب المصري عن المشاركة منذ أكتوبر الماضي بسبب الإصابة، فيما كان قد شارك مع براجا قبل إصابته في 7 مباريات أحرز خلالها هدفًا وحيدًا.