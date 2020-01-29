شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أحمد حسن كوكا ينضم إلى أوليمبياكوس اليوناني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أوليمبياكوس اليوناني رسميًا التعاقد مع اللاعب الدولي المصري أحمد حسن كوكا قادمًا من نادي براجا البرتغالي.
ورحب النادي اليوناني بـ«كوكا»، الذي كان قد قضى فترة إعارة ضمن صفوفه الموسم الماضي، عبر حسابه على «تويتر» معلقًا: «أحمد حسن كوكا يصبح عضوًا في عائلة أوليمبياكوس مرة جديدة».
ويغيب اللاعب المصري عن المشاركة منذ أكتوبر الماضي بسبب الإصابة، فيما كان قد شارك مع براجا قبل إصابته في 7 مباريات أحرز خلالها هدفًا وحيدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. أحمد حسن كوكا ينضم إلى أوليمبياكوس اليوناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.