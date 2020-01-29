شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يشارك في المران الجماعي للأهلي بتحذيرات طبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم رمضان صبحي، لاعب الأهلي، في تدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من آلام العضلة الخلفية، في الوقت الذي اكتفى فيه الحارس محمد الشناوي بالتدريب في صالة الجيم.
وشارك رمضان صبحي في التقسيمة الختامية بمران اليوم، حسب الموقع الرسمي للنادي، فيما حصل على تحذيرات طبية بعدم الاحتكاك القوي في الكرات المشتركة.
في المقابل، اكتفى الحارس محمد الشناوي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق، ظهر اليوم الأربعاء، في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من كدمة الظهر التي تعرض لها خلال مباراة النجم الساحلي التونسي الأخيرة.
وواصل سعد سمير تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الجراحة التي أجراها في وتر أكيلس، فيما أوضح مدير الكرة سيد عبدالحفيظ أن اللاعب سيتوجه إلى ألمانيا في غضون أسبوعين، لاستكمال رحلته العلاجية، تحت إشراف ماركوس فولتر، المتخصص في جراحات وتر أكيلس في ألمانيا.
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