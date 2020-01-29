لايبزيج يغلق صفحة أزمة مصفف الشعر !

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

احمد مجدي

رفض اللاعب مارسيل سابيترز، قائد لايبزيج الألماني، الربط بين الخسارة بنتيجة (2-0) أمام فرانكفورت في بطولة الدوري، وبين طلب 9 لاعبين من الفريق على استقدام مصفف شعر من العاصمة الإنجليزية لندن قبل اللقاء في الفندق، من أجل الظهور بشكل جديد في الملعب.



قال سابيترز في تصريحات إعلامية: إن أزمة الزيارة تم التعامل معها داخليًا واحتواءها بنجاح، كما أن هذا التصرف لم يكن سبب الهزيمة أمام فرانكفورت.

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وأضاف: تحدثنا عن القضية داخليًا وأغلقناها، ونحن نتطلع إلى الأمام، وتركيزنا منصبًا على الفوز على مونشنغلادباخ السبت المقبل، البطولة يمكن تحقيقها من خلال العقلية الموحدة والناضجة للفريق.

لايبزيج مهدد بفقدان صدارة الدوري الألماني وتسبب هزيمة لايبزيج المتصدر، في تقليص فارق النقاط مع بايرن ميونخ “الثاني” إلى نقطة واحدة، وسيواجه لايبزيج فريق بايرن ميونخ يوم 9 فبراير المقبل، وقبل ذلك يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ.

كان مدرب لايبزيج جوليان ناجيلسمان قد أبدى دهشته من موقف لاعبيه بعد مواجهة فرانكفورت، كما أن رالف رانجنيك الذي يشغل الآن منصب مدير قطاع الكرة في ريد بول مؤيدًا لتصريحاته.

قال رانجنيك: الهزيمة مزعجة لنا بما فيه الكفاية، أما واقعة مصفف الشعر فتجعلني مندهش جدًا، هذا غير مقبول.