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تشكيل الهلال ضد أبها المتوقع في الدوري السعودي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل الهلال ضد أبها المتوقع في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

يستضيف أبها نظيره الهلال بعد غد الجمعة، على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز " ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين موسم 2019-2020.

الزعيم الذى يقوده فنيا الروماني رازفان لوشيسكو، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب الصدارة، فيما يملك أبها 23 نقطة تضعه في المركز الثامن بالمسابقة.

التشكيل المتوقع أن يدفع به لوشيسكو في مباراة الجمعة، والذي جاء على النحو التالي:

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: على البليهي – ياسر الشهراني – – جانج هيون سو – محمد البريك.

خط الوسط: جوستافو كويلار – عبد الله عطيف .

خط الهجوم: سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – بافيتيمبي جوميز – سيباستيان جيوفينكو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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