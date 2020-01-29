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توتنهام يعلن تعاقده مع الهولندي بيرغوين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء، عن التعاقد مع ستيفان بيرغوين مهاجم فريق أيندهوفن الهولندي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر النادي في بيان له أن بيرغوين وقع على عقد يربطه بالفريق اللندني حتى عام 2025، كما أنه سيرتدي القميص رقم 23.

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وكان اللاعب الدولي الهولندي، شارك في أول مباراة له مع أيندهوفن وهو في السابعة عشر من عمره، كما قدم نفسه كواحد من أهم العناصر في الفريق في موسم 2016 - 2017، حيث شارك في 33 مباراة.

وحظي بيرغوين بمشاركته الدولية الأولى مع المنتخب الهولندي في أكتوبر عام 2018، حيث شارك صاحب الــ22 عاما في تسع مباريات مع منتخب بلاده.

ويحتل توتنهام المركز السادس برصيد 34 نقطة بعد مرور 24 مرحلة من .

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