شكرا لقرائتكم فرنانديز على أعتاب الانتقال إلى يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الصحف البرتغالية الصادرة يوم الأربعاء ان البرتغالي الدولي برونو فرنانديز سيترك سبورتينغ لشبونة وينضم إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة ستبلغ 55 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز.

وأكدت الصحف الثلاث الرئيسة في البلاد "ابولا" و"ريكورد" واوجوغو" النبأ على صدر صفحاتها مؤكدة أن عملية الانتقال ستتم مقابل 55 مليون مليون يورو وستتضمن حوافز قد ترفع قيمتها إلى 80 مليون يورو، مشيرة إلى أن اللاعب سيتوجه إلى مانشستر للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لتوقيع العقد.

وسجل لاعب الوسط المهاجم 15 هدفا في 28 مباراة في صفوف فريقه هذا الموسم كما خاض 19 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل هدفين.

بدأ مسيرته في اكاديمية بوافيستا في مدينة بورتو قبل أن ينتقل إلى الدوري الإيطالي حيث لعب في صفوف أودينيزي وسمبدوريا قبل أن يعود إلى بلاده عام 2017.

ويريد مانشستر يونايتد تعزيز خط الوسط الذي يغيب عنه الفرنسي بول بوغبا والأسكتلندي سكوت ماكتوميني بداعي الإصابة.