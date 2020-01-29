شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يحتفل بعيد ميلاد جونيور اجاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي ، بعيد ميلاد النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق، اليوم الأربعاء ، حيث أتم اللاعب النيجيري اليوم 24 عاما .

ولد جونيور أجاي في 29 يناير 1996 ، ولعب لنادي ليون النيجيري ، قبل أن يجذب أنظار كشافة النادي الرياضي الصفاقسي التونسي الذي تعاقد في 15 سبتمبر 2015.



اجاي

انضم جونيور أجاي إلى صفوف الصفاقسي التونسي في سبتمبر 2015 ، شارك في 28 مباراة بمسابقة الدوري التونسي سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى وكان يرتدي الرقم 11 مع الصفاقسي التونسي ، والرقم ذاته مع منتخب نيجيريا الأولمبي.