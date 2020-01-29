شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يحتفل بهدفه فى ليستر سيتى بصورته على الأعناق: "شعور جميل.. الحمد لله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني ونادى أستون فيلا الإنجليزي، بهدفه الحاسم في مرمى نادى ليستر سيتي الذي أهل الفريق لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث نشر محمود تريزيجيه صورته على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، منذ قليل، والجماهير تحمله على الأعناق بعد انتهاء المباراة، وعلق عليها قائلا: "يا له من شعور.. الحمد لله"، ولقت الصورة تفاعلاً من قبل فنانين مصريين ولاعبين في الدورى الإنجليزي.



تريزيجيه يحتفل بهدف الصعود للنهائى

خطف النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، الأضواء فى الملاعب الإنجليزية بعد تألقه اللافت للانظار مع "الفيلانز" ليتصدر عناوين صحف إنجلترا الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بعدما قاد فريقه للتأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، عقب تسجيل "الفرعون" هدف الفوز القاتل والتأهل فى شباك نظيره ليستر سيتى من صناعة أحمد المحمدى، بالمواجهة التى انتهت بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "فيلا بارك"، فى إياب الدور نصف النهائى من البطولة.

وقاد النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، فريقه أستون فيلا لتحقيق فوز قاتل أمام نظيره ليستر سيتى بنتيجة 2-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "فيلا بارك"، فى إياب الدور نصف النهائى من كأس الرابطة الإنجليزية.

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تقدم أستون فيلا عبر اللاعب مات تارجيت فى الدقيقة 12، وتعادل كليتش إيهاناتشو لفريق ليستر في الدقيقة 72.

وفى الدقيقة 94 وهى الدقيقة الأخيرة فى المباراة، سجل تريزيجيه هدفا قاتلا بعد متابعة رائعة لعرضية أحمد المحمدى ليسددها مباشرة فى الشباك ويقود الفيلانز للفوز 2-1 والتأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتواجد الثنائى محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي نجما المنتخب الوطني على مقاعد البدلاء في تشكيل أستون فيلا، ليحلا بديلين في الشوط الثاني ويشاركان في هدف الفوز القاتل الذى جاء بأقدام مصرية.

أكد النجم المصرى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزى أن الهدف الذى سجله مساء الثلاثاء فى ليستر سيتى فى نصف نهائى كأس الرابطة جاء من جملة يتدرب عليها مع زميله المصرى أحمد المحمدى، حيث ساهم الهدف المصرى الخالص فى تأهل "الفيلانز" للمباراة النهائية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.