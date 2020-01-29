شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهاجم المصرى البورسعيدى بـ"ريان" و"موسيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البرتغالى بيدرو المدير الفنى للجونة تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء المصرى البورسعيدى فى الخامسة من مساء اليوم باستاد السويس فى الجولة الخامسة عشرة للدورى.

وضم تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: محمود الغرباوى

خط الدفاع: باسم على – محمد نجيب – لؤى وائل – جوناثان

خط الوسط: عمرو بركات – اكا – أكرم توفيق – عمورى

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خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – موسيس

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز الفريق البورسعيدى فى 4 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفاً وما زال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفًا.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بنقل الانتصارات العربية للدوري المحلى بعد حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية لتصحيح المسار المحلى واستعادة النتائج الجيدة، ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الجونة مكون من: "أحمد مسعود، أحمد شوشة، سعيدو سيمبوريه، كريم العراقي، بهاء مجدي، عمرو موسى، إسلام عطية، حسن علي، مفتاح طقطق، شيخ موكورو، محمود وادي".