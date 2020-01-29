شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض أول مران في أنجولا في الخامسة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوض اللاعبين التدريب الأول بأنجولا في الخامسة مساء على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أنجولا لخوض مباراة أول أغسطس، المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كان في استقبال البعثة كل من السفير محمد صفوت سفير مصر في أنجولا والمستشار طارق يوسف قنصل مصر في أنجولا وإيهاب أحمد الملحق الإداري للسفارة، وأيمن حافظ المنسق العام للزمالك المتواجد في أنجولا منذ أيام لإنهاء الترتيبات الخاصة بالفريق.

فيما استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي الدفع بمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق في التشكيل الأساسي لمباراة أول أغسطس المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب عودة الحارس المخضرم من الإصابة التي تعرض لها قبل بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة وكانت عبارة عن قطع في وتر أكيلس.

ومن المتوقع أن يتضمن تشكيل الزمالك عدة تغييرات بعد قرار كارتيرون بإراحة عدد كبير من لاعبيه الأساسيين في مقدمتهم أبو جبل وبن شرقي وعبد الشافي ومحمود علاء.

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ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس كلاً من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر وإسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.

ويفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بين كل من مصطفى محمد وكاسونجو لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الفريق فى مباراة أول أغسطس الأنجولى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.