شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يتراجع الأهلى عن بيع صالح جمعة فى ميركاتو الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يستمر صالح جمعة فى الأهلى ما هى آخر تطورات رحيل اللاعب خلال انتقالات يناير الشتوية الجارية، ماذا عن موقف فايلر المدير الفنى للفريق من اللاعب؟ أسئلة كثيرة تفرض نفسها على سطح الأحداث الأهلاوية قبل أيام قليلة من غلق باب الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى، خاصة أن فايلر سبق وأعلن أن اللاعب لن يستمر مع النادى، وهو ما سنلقى الضوء عليه فى سياق التساؤلات التالية:

س: هل تلقى صالح جمعة عروضاً من أندية خارجية أو داخلية؟

ج: وفقاً لتأكيدات مسئولو النادى فإن صالح جمعة لم يتلق عروضاً رسمية من أندية داخلية أو خارجية، وإن كانت هناك محادثات لا ترقى للجدية، وشدد مسئولو النادى على أن الباب مازال مفتوحاً أمام أى نادً يرغب فى التعاقد مع صالح جمعة.

س: هل تغيّر موقف فايلر تجاه صالح جمعة؟

ج: لا لم يتغيّر ومازال رافضاً فكرة استمرار اللاعب فى الفريق وطالب بعدم بقاؤه لعدم حاجة الأهلى لجهوده بعدما استنفذ معه كل سبُل الدعم والتحفيز.

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س: هل سيرحل صالح جمعة بشكل نهائي من الاهلي في يناير؟

ج: الرحيل سيكون على سبيل الإعارة وليس البيع النهائى حسب تأكيدات مسئولو الاهلى.

س: هل يتراجع الأهلى عن رحيل صالح جمعة في يناير؟

ج: من الممكن أن يتراجع الأهلى عن رحيل صالح جمعة ويبق اللاعب فعلاً في الفريق خلال يناير الجاري لأن القلعة الحمراء ترغب في رحيل صالح على سبيل الإعارة فقط واستقرت الآراء في النادي على بقاء اللاعب حال عدم تلقي عرضاً جيداً وعلى سبيل الإعارة فقط.

س: ماذا عن موقف صالح جمعة من الرحيل؟

ج: اللاعب يرغب في الرحيل لعدم مشاركته وطلب الرحيل نهائياً لكن إدارة النادي طالبته بالرحيل للإعارة فقط.