شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة بسبب الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه سيتم توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر بعدما تغيب عن المران الجماعي اليوم الأربعاء، حيث أكد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة أن اللاعب تغيب عن مران الفريق الجماعي اليوم وبالتالي سيتم توقيع غرامة مالية عليه وفقًا للائحة.

كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد أعلن في وقت سابق عدم حاجته لخدمات اللاعب ومتمنيًا له التوفيق في أي نادٍ سينضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرفض صالح جمعة الرحيل عن الأهلي صوب أحد الأندية المحلية حيث يرغب في اللعب بأحد الدوريات العربية لكنه لم يتلقَ أي عروض رسمية.

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ويواجه مسئولو الأهلي أزمة في تسويق صالح جمعة، بعد قرار السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالاستغناء عنه لعدم حاجة الفريق لجهوده، حيث أعلن فايلر مؤخرًا عدم حاجته لجهوده، وتمنّى له التوفيق في مكان آخر، ورغم أن الأيام الماضية شهدت تداول أنباء حول تلقى صالح جمعة عروضًا من أندية محلية كثيرة، فى مقدمتها إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وغيرها، إلا أن النادى الأهلي لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.

يحاول مسئولو الأهلي حاليًا تسويق صالح قبل غلق انتقالات الشتاء الجارية، لكنهم ما زالوا يجدون أزمة فى تسويق اللاعب، خاصة أن أكثر من نادٍ يخشى إتمام الصفقة، بسبب عدم التزام اللاعب من ناحية، كما أن صالح يُبالغ في طلباته المالية من ناحية أخرى.

وكان أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، قد أعلن انتقال محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف السنة، على أن يحق للأهلي استدعاءه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي سموحة.