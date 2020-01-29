شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهاجم الجونة بـ"طقطق" و"اموتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء الجونة فى الخامسة من مساء اليوم باستاد السويس فى الجولة الخامسة عشر للدورى.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقى – أحمد شوشة – سعيدو صنبورى – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: فريد شوقى – إسلام عطية – أحمد ياسر – شيخ موكورو

الهجوم: مفتاح طقطق – أوستن أموتو

البدلاء: أحمد عبد الفتاح – حجاج عويس – عمرو موسى – محمد جابر – حسن على – حسين رجب – محمود وادى

Advertisements

بينما جاء تشكيل الجونة على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمود الغرباوى

خط الدفاع: باسم على – محمد نجيب – لؤى وائل – جوناثان

خط الوسط: عمرو بركات – اكا – اكرم توفيق – عمورى

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان – موسيس

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز الفريق البورسعيدى فى 4 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفاً وما زال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفًا.

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بنقل الانتصارات العربية للدوري المحلى بعد حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية لتصحيح المسار المحلى واستعادة النتائج الجيدة، بينما طالب البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لاعبيه بخطف النقاط الثلاث وتصحيح المسار بعد الخسارة من طنطا بالجولة الأخيرة.