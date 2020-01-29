شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي مكثف لجمعة في أنجولا.. وجابر في الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي مكثف فور وصول بعثة الفريق إلى أنجولا والمقرر لها اليوم استعدادًا لمباراة أول أغسطس يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويعاني عبد الله جمعة من شد في العضلة الخلفية أدى لغيابه عن المباريات الأخيرة للفريق، وسيؤدي برنامجًا تأهيليًا مكثفًا لمدة 3 أيام علي أن يخضع لاختبار طبي أخير يوم الجمعة المقبل، لتحديد مصير مشاركته في المباراة من عدمها.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس كل من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر وإسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف أوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.

في السياق نفسه فإن كارتيرون المدير الفني للفريق جهز السيناريو البديل في حالة عدم مشاركة عبد الله جمعة، وهو الدفع بإسلام جابر الجناح الأيسر للفريق في مركز الظهير الأيسر في ظل عدم سفر محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك مع الفريق لأنجولا.

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وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، في الثانية والربع فجر اليوم الأربعاء، متجهة إلى أنجولا، استعدادًا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل.

وتصل البعثة إلى مطار أديس أبابا في السابعة صباح اليوم حيث تمكث ترانزيت ساعه ونصف الساعة بعدها تستقل طائرة أخرى إلى العاصمة لواندا، ويرأس البعثة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء.

ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.