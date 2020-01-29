شكرا لقرائتكم خبر عن غياب حمدى وأيمن وعودة مدبولى لقائمة الإسماعيلى أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز قائمة فريقه التى ستشارك فى مباراة الإنتاج الحربى غدا ضمن منافسات الأسبوع الـ15 بمسابقة الدورى المحلى، القائمة شهدت عودة أحمد مدبولى صانع الألعاب وغياب اكثر من لاعب على رأسهم عماد حمدى وأحمد أيمن للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالى ..

فى حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى .

فى خط الدفاع .. باهر المحمدى – محمد هاشم – ابراهيم ابو اليزيد – محمد مجدى الجمل – محمود البدرى – أسامة إبراهيم .

فى خط الوسط ..محمود دونجا – محمد بيومى – محمد مخلوف – همام طارق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – محمد صادق – أحمد مدبولى.

فى خط الهجوم .. فخر بن يوسف – وجية عبد الحكيم – محمد الشامى – بينسون شيلونجو .

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ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً، وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة المحلية

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الخامس برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف وفاز على حرس الحدود بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة.

وقرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز ، السفر لأسوان صباح السبت المقبل تمهيداً لملاقاة فريقها الاثنين المقبل بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري ، حيث قام الجهاز الادارى بإنهاء إجراءات السفر بالطائرة على أن تكون العودة صباح الثلاثاء نظراً لعدم وجود رحلات طيران مساء الاثنين عقب المباراة.