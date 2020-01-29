شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تألق راحلى يد الأهلى يثير الغضب.. ومدرب الأحمر: الكيميا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة عارمة من الغضب تسيطر على جماهير وأسرة كرة اليد بالنادى الأهلى فى ظل تألق الراحلين الذين تم الاستغناء عنهم مطلع الموسم وعلى رأسهم عمر الوكيل "بكار" الذى قدم أفضل مستوياته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بتونس وحصل مع الفراعنة على لقبها لتتأهل مصر إلى أولمبياد طوكيو مباشرة.

وجاء تألق بكار ليفتح النار مجددا على النشاط الرياضى فى الأهلى ومسئوليه فى ظل مجزرة رحيل النجوم التى تمت عقب إنتهاء الموسم الماضى، خاصة فى ظل توقيع عمر الوكيل " بكار" على الغريم التقليدى الزمالك بجانب زملاؤه مصطفى خليل وأحمد حسام .

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وجاء على رأس هؤلاء اللاعبين الراحلين عن صفوف الأهلى :"محمد إبراهيم قائد الفريق وهادى رفعت حارس المرمى المخضرم وعمر الوكيل "بكار" وعمرو القليوبي ومصطفى خليل وأحمد عبد الرحمن وأحمد حسام .

لمعرفة رد مدرب الأهلي على اللاعبين الذي تم الإستغناء عنهم مطلع الموسم عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

وكان النادي الأهلى، قد اتخذ قرارا مطلع الموسم الحالى بمجزرة الفريق بعد خسارالألقاب المحلية والأفريقية الموسم الماضى، ولكن يبدوأن هذه القرارت جاءت فى محل الندم فى ظل غضب جماهير الأهلى بعد تالق هؤلاء النجوم مع الأندية التى إنتقلوا إليها، لا سيما أن عمر الوكيل بعد رحيله من الأهلى حقق لقب برونزية بطولة أسيا مع الشارقة الإماراتى، بينما حصل مصطفى خليل و أحمد حسام على لقب بطولة أفريقيا شهر أكتوبر الماضى مع الزمالك.