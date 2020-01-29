شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 29 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يحدد أول مارس موعدا لانطلاق الدور الثانى بالدورى، المنتخب عن عودة أحمد المحمدى: الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين.

الأهلى يحصل على التطعيمات اللازمة قبل السفر للسودان

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن الجهاز الفنى واللاعبين حصلوا على كل التطعيمات اللازمة قبل سفر البعثة إلى السودان، والمقرر لها عصر غد الخميس؛ استعدادا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يحدد أول مارس موعدا لانطلاق الدور الثانى بالدورى

حدد اتحاد الكرة أول مارس المقبل موعدا لانطلاق مباريات الدور الثانى من عمر الدورى المصرى، حيث ستقام مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع يوم 24 فبراير المقبل، على أن يخوض الفريقان بعدها مباراة فى دورى أبطال افريقيا ثم ينطلق الدور الثانى أول مارس.

المنتخب عن عودة أحمد المحمدي: الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين

كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، أن انضمام احمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي لصفوف الفراعنة فى الفترة المقبلة أمر وارد، ولا يوجد سبب وراء استبعاد المحمدي و أي لاعب آخر خلال الفترة الماضية ، خاصة أن المحمدي لم يسبق له التواجد مع الفراعنة تحت قيادة حسام البدري.

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تاكيس جونيس يرحب بإعارة "بودى" دجلة للإسماعيلى فى الشتاء

أبدى اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفني لفريق وادى دجلة، موافقته على إعارة عبد الرحمن بودى لاعب وسط الفريق الدجلاوى، لصفوف الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ومن المنتظر أن يعقد مسئولو دجلة جلسة مع نظرائهم بقلعة الدراويش لوضع الرتوش النهائية قبل الإعلان عن اتمام الصفقة.

حمدى فتحى يعود من ألمانيا ويبدأ مرحلة العلاج الطبيعى فى التتش

عاد حمدى فتحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من ألمانيا، بعد خضوعه لفحص طبى تحت إشراف هيرمان ماير؛ للتعرف على مدى تحسن حالته بعد جراحة غضروف الركبة التى خضع لها، وحدد ماير، برنامج علاج طبيعى خاص، من المقرر أن يبدأ اللاعب فى تنفيذه داخل مقر النادى بالجزيرة، على أن يعود من جديد إلى ألمانيا للبدء فى تنفيذ مرحلة التأهيل، التى تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى فى البرنامج العلاجى.

الخطيب يفتح خط اتصالات مع سفير مصر بالسودان لبحث تأمين رحلة الأهلى

فتح محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خط اتصالات مع السفير حسام عيسى سفير مصر بالسودان من أجل التنسيق بشأن رحلة الأحمر للسودان لخوض مباراة الهلال المقرر لها السبت المقبل فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وشهدت الساعات الماضية خط اتصالات مُباشر ومُكثّف بين الخطيب الذى سيترأس بعثة الفريق فى السودان والسفير المصرى للاطمئنان على الترتيبات وأجواء البعثة فى السودان قبل مواجهة الهلال التى ستُحدد الفريق الصاعد لدور الثمانية ببطولة أفريقيا.

كارتيرون يحتوى السعيد وبامبو بسبب استبعادهما من المباريات

حرص كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على عقد جلسات مع كل من عمر السعيد مهاجم الفريق وكريم بامبو لاعب وسط الزمالك بغرض احتواء غضبهما بسبب استبعادهما من المباريات، حيث أكد كارتيرون للثنائي أنه يقدر دورهما في الفريق وأنهما ضمن حساباته الفنية ولكنهما يحتاجان لزيادة النشاط الهجومي والابتعاد عن الفردية فى الأداء، خاصة كريم بامبو حتى يكونا مفيدين للفريق.